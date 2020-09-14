Чеченский Блогер пообещал отомстить Кадырову за "два полных автобуса" его родных

Мурад Асламханов, выступающий на YouTube с резкой критикой чеченского руководства, записал видеообращение к главе региона Рамзану Кадырову. В нем он рассказал о похищении его родных и пообещал расправу над близкими Кадырова и его окружением в случае причинения вреда его родственникам, среди которых есть даже дальние.

«О которых я и в жизни не слышал. Два полных автобуса. Ты очень сильно обиделся? Что ты так сильно обиделся? Короче, смотри. Разговор сегодня будет такой, если нет – то другой. Короче есть два выхода. Если хоть с одним моим родственником что- то случится, то в первую очередь… Полностью есть все адреса (...) Понимаешь? Сделай хоть что-нибудь [моим родственникам], тогда посмотришь, что я сделаю твоим», — говорит он на видео.

Асламханов сейчас находится в Австрии, ранее он сидел здесь в тюрьме, пишет «Кавказский узел». За что, не уточняется. Отомстить Кадырову он также обещает с помощью тех людей из его окружения, которые находятся в Австрии.

«Если ты считаешь, что я балаболю, то посмотри, что сделаю», — поясняет он.

На прошлой неделе Sobesednik.ru писал, что в Чечне был похищен 19-летний чеченский активист Салман Тепсуркаев, которого ранее заставили под запись сесть на бутылку. На следующий день политик Ахмед Закаев заявлял, что в Чечне были задержаны и увезены в неизвестном направлении два его брата и две его сестры.