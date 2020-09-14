Александру Шестуну продлили арест, заседание суда прошло без его участия

Подольский городской суд продлил до 23 декабря срок ареста бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну.

Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун, передает агентство «Москва».

«Ходатайства адвокатов о домашнем аресте, учитывая состояние здоровье обвиняемого, судья Татьяна Юферова во внимание не приняла», – рассказала она, отметив, что заседание суда прошло без участия обвиняемого из-за отказа ее мужа прекратить голодовку.

Экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна арестовали в июле 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве, легализации полученных преступным путем денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, часть 4 статьи 174.1, статья 289, часть 6 статьи 290 УК РФ). В марте этого года суд приступил к рассмотрению дела по существу. После оглашения прокурором обвинительного заключения Шестун отверг свою причастность к вменяемым ему преступлениям.