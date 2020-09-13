Под Тюменью образовалась пробка из-за похорон криминального авторитета

В городе Ишиме Тюменской области образовалась пробка из сотен авто из-за похорон местного криминального авторитета Владимира Зятькова, сообщает портал 72.ru.

Зятьков погиб 9 сентября во время отдыха на воде. Катер, на котором он катался со знакомыми, врезался в баржу. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на водном транспорте, повлекшее за собой смерть двух и более человек.

Из-за того, что ожидалось прибытие в город криминальных авторитетов со всей России, в Ишиме увеличили меры безопасности. Официально эта информация не подтверждается, но в городе на порядок больше обычного служебных авто.