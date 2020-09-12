В забайкальском селе, где проживают 180 человек, запретили продажу алкоголя

В Забайкальском крае появилось первое село, где официально запрещена продажа алкоголя, передает «Чита.ру».

В Ульяновке проживает порядка 180 человек. Жители сами выступили с предложением придать селу особый статус, хотя в нем и до этого был невысокий уровень алкоголизации. Теперь реализация алкоголя запрещена там официально.

Идею поддержал губернатор края Александр Осипов. По его мнению, это станет подспорьем для развития села: «В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни – будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее», – приводит слова Осипова пресс-служба главы региона.

Решение о запрете продажи алкоголя принимали на сельском сходе граждан, где собрались 48 человек. Никто из них не проголосовал против принятия «трезвого» закона.

На въезде в Ульяновку установлен баннер с указанием, гласящим, что село является зоной трезвости.

Ранее Sobesednik.ru писал, что центр Сербского примет участие в интернациональном исследовании паттернов употребления алкоголя в период самоизоляции.