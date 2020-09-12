МОК осудил смертную казнь борца в Иране

Пресс-служба Международного олимпийского комитета опубликовала заявление в связи с исполнением приговора к смертной казни в отношении иранского борца Навида Афкари.

В Иране 27-летнего спортсмена обвиняли в участии в антиправительственных протестах и в убийстве охранника, передает ТАСС. Утверждается, что Афкари совершил преступление в 2018 году.

МОК, выражая уважение к суверенитету Ирана, просил отменить высшую меру наказания для спортсмена. В том числе к правительству обращался президент организации Томас Бах.

«Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся закулисная работа МОК вместе с Национальным олимпийским комитетом Ирана, Объединенным миром борьбы (UWW) и Федерацией борьбы Ирана не достигли цели», — заявили в МОК.