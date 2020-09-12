ФСБ проверит Лебедева из-за ролика, где он называет "Родину-мать" уродской

Федеральная служба безопасности начала проверку в отношении дизайнера Артемия Лебедева по поводу высказывания о памятнике «Родина-мать зовет».

Заявителем о возбуждении уголовного дела стал председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.

Причиной для обращения стали два видеоролика, выложенные на YouTube-канале Артемия Лебедева 15 июля и 19 августа. Дизайнер называл скульптуру «уродской», полагая, что убрать ее уже не получится из-за особого статуса. «Старческий маразм позднесоветский отвечал за то, чтобы ее туда поставить», —говорил Лебедев.

Против дизайнера просят возбудить уголовные дела по статьям об экстремизме и осквернении символов воинской славы, пишет «РИА Новости».