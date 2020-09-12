Экс-председатель Мосгорсуда Егорова может стать советником Собянина

Подавшая заявление о прекращении своих полномочий председатель Московского городского суда Ольга Егорова может перейти на работу в мэрию столицы, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что Егорова может занять место советника или помощника мэра Сергея Собянина. Также источник допустил, что в случае вступления на службу экс-председатель Мосгорсуда может взять на себя работу по взаимодействию мэрии с судами.

Согласно данным инсайдеров, в судебной системе долгое время шла речь о конфликте между Егоровой и председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Утверждается, что Егорова не хотела покидать свой пост и добивалась переназначения.