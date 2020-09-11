В Москве сообщили о возбуждении дела против высокопоставленного чиновника

В столице задержан заместитель главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антон Исаев.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, чиновник подозревается в организации схем хищения денежных средств в бытность одним из руководителей ЦНИИ «Электроника». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным следствия, чиновник заключал фиктивные договоры с компаниями-однодневками для вывода бюджетных средств.

Исаев задержан в порядке 91 УПК РФ, передает Telegram-канал 112. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.