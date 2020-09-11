В Екатеринбурге потребовали пресечь борьбу "казаков" с ЛГБТ-гражданами

Семь редакторов и издателей общественно-политических изданий в Екатеринбурге призвали пресечь деятельность «казаков», которые «противодействуют» проведению в городе Уральской недели гордости (мероприятие, организованное местным ЛГБТ-сообществом).

Блюстители традиционных ценностей организовали в противовес «радужной» неделе фестиваль традиционных ценностей «Скрепфест». Известно как минимум о трех случаях приставания «казаков» на улицах к людям, которые им показались представителями «нетрадиционной ориентации».

Известно об угрозах в сторону организаторов фестиваля ЛГБТ. При этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал противников ЛГБТ «активными горожанами, родителями», дав положительную оценку их действиям.

Представители СМИ обратились в ГУ МВД по Свердловской области и в областную прокуратуру с просьбой проверить законность действий вигилантов.

Отмечается, что Уральское казачье войско, Союз казаков России и Оренбургское казачье войско не имеют отношения к группам, допускающим агрессивное отношение к ЛГБТ на улицах Екатеринбурга.

Среди подписантов обращения числятся руководители медиапроектов It’s My City, E1, Znak.com, 66.ru, Shkulev Media, «РБК-Екатеринбург» и «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

«Мы осуждаем любые проявления нетерпимости, нетолерантности, агрессии и дискриминации в Екатеринбурге. Наш город должен быть местом, где люди могут выглядеть, вести и проявлять себя как захотят, если это не противоречит нормам закона и не нарушает права других горожан», — цитирует обращение руководителей СМИ It’s My City.