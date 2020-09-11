Увольнение главного судмедэксперта РФ связали с нарушением трудовой дисциплины

Директор Центра судебно-медицинской экспертизы Андрей Ковалев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава. «Ковалев Андрей Валентинович освободил должность директора ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России 7 сентября 2020 года по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Как пишет РБК, увольнение может быть связано с нарушением трудовой дисциплины. По данным источников агентства, центр участвовал в исследовании отравления Алексея Навального фосфорорганическими соединениями, однако на увольнение Ковалева это никак не повлияло.

«Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста, – я приказов не получаю», – сообщил Ковалев, добавив, что писал объяснительную «на имя министра» о том, что якобы нарушал трудовую дисциплину.