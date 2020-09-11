У жителей байкальского села, попавшего в состав нацпарка, хотят отобрать землю

Участки жителей села на байкальском Ольхоне оказались под угрозой изъятия после включения земли в состав национального парка.

Жителей деревни Песчанка через суд попросили снести свои дома и покинуть землю. Росимущество объявило землю федеральной собственностью – Прибайкальским национальным парком. Как пишет Telegram-канал «Новый век», ведомство требует признать договоры купли-продажи участков на территории парка недействительными. Стоящие там дома предписано снести за свой счет, а жителям поселка – покинуть участки. Взамен людям не предложили абсолютно ничего.

Несмотря на то, что в Песчанке проживают 11 человек, она все равно считается поселком. Среди местных жительниц – Екатерина Карнапольцева, которая провела здесь всю жизнь.

Чтобы отстоять в суде свои права, людям приходится собирать документы и свидетельства о рождении. Помогают им в этом сотрудники местного краеведческого музея.

Отмечается, что все это происходит на фоне недавних новостей о видеоконференции президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым, во время которой глава государства заявил, что поддерживает идею провести год Байкала на федеральном уровне.