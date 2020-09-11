Пенсионерку из Якутии не стали судить за сообщения о облучающих 5G-вышках

В якутском городе Нюрба судья районного суда сделала устное замечание местной жительнице Наталье Федоровой за рассылку сообщений о 5G-вышках. Ее освободили от ответственности, по делу о распространении ложной информации, передает «МБХ медиа» со ссылкой на постановление суда.

Установлено, что Федорова через мессенджер Whats App распространяла ложные и конспирологические сообщения о коронавирусной инфекции и вышках 5G-связи.

«В материалах дела нет сведений о том, что облучение с вышек характеристиками 5G грозит уничтожением нации, и вообще об установке указанных вышек», — говорится в постановлении суда. Последствий от этой рассылки никаких не последовало.

В суде пенсионерка признала вину, а также суд учел, что из доходов у нее только государственная пенсия.