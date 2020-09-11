От Москальковой и Пушкиной требуют добиться госзащиты для жертв домашнего насилия

Три организации, оказывающие помощь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, обратились к зампреду думского комитета по делам женщин Оксане Пушкиной и омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием добится госзащиты для семи россиянок.

«Мемориал», «Правовая инициатива» и «Зона права» создали коллективное обращение, где настаивают, чтобы органы правопорядка исполняли требования закона в отношении потерпевших от рук партнера.

Для примера, одна из клиенток правозащитников, москвичка Юлия Чернигина просила о применении мер госзащиты. Ее бывший бойфренд после разрыва отношений продолжает использовать против нее грубую силу, а также требует забрать написанное на него заявление в полиции.

При первом рассмотрении дело об истязании заводить не стали, но после жалобы в Хорошевский районный суд разбирательство все-таки началось. Но в защитных мерах Чернигиной отказали.

Все семь дел находятся в разных регионах. «Мы видим, что семь женщин на сегодняшний день нуждаются в мерах защиты. Но, к сожалению, их ходатайства либо вообще не рассматриваются, либо заявительницам отказывают», —цитирует «Коммерсантъ» заявление правозащитников.