Общее число самозанятых москвичей увеличилось на 90% чуть более чем за полгода

За первые восемь месяцев текущего года в столице было зарегистрировано 176 тысяч самозанятых граждан.

Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. По его словам, общее число самозанятых в городе увеличилось на 90% – каждый третий зарегистрирован в столице.

По данным чиновника, в столичный бюджет за восемь месяцев текущего года поступило 730 млн рублей введенного в прошлом году налога на профессиональный доход, что почти на 50% больше, чем за весь 2019-й.

Заммэра сообщил, что каждый месяц в Москве регистрируются 20-25 тысяч самозанятых граждан. Он отметил, что в кризис привлекательность этого налогового режима возросла.

Отмечается, что наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых являются пассажирские и грузоперевозки, аренда квартир, а также консалтинг, репетиторство, IT-услуги, маркетинг и бухгалтерские услуги.