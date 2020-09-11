Находящихся в РФ более 30 дней мигрантов могут обязать делать отпечатки пальцев

Приезжающих в Россию иностранцев предлагают обязать сдавать отпечатки пальцев и получать электронные ID-карты.

С таким предложением выступило МВД, пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что необходимые для этого изменения могут войти в новую редакцию закона о положении иностранцев в России.

В соответствии с возможными нововведениями, мигранты, которые находятся на территории РФ больше 30 дней, должны будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться, а также проходить медосмотр и оформлять ID-карты. Электронный документ, помимо ФИО, года и места рождения, будет содержать QR-код и голографическую фотографию его владельца. На карточке будут зафиксированы данные о водительских правах, патентах на работу, СНИЛС и ИНН.

В МВД отмечают, что концепция, представленная на слушаниях в Общественной палате, направлена в целом на то, чтобы упростить иностранцам процедуру получения необходимых разрешений для пребывания в России. Так, мигрантам хотят дать возможность менять цель въезда в страну «на ходу», без выезда из нее, что особенно актуально в условиях пандемии. По замыслу ведомства, ID-карты должны помочь в борьбе с подделками и сократить время на проверку документов.