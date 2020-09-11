Лишь 13% россиян хотят привиться от COVID. Почти половина не сделают этого никогда

45,6% россиян вообще никогда не собираются прививаться от коронавируса: из них 25% в принципе против любых прививок, а 24,6% будут следить за вакцинацией, чтобы понять, безопасна ли она и есть ли от неё польза. Это следует из результатов исследования Высшей школы экономики, которые приводит РБК.

С 16 июня число противников прививок, пишет издание, выросло на 8%.

При этом всего лишь 13,2% готовы вакцинироваться уже сейчас, причем в июне таких людей было больше — 15,8%. А число тех, кто намерен сделать прививку лишь через несколько месяцев, упало с 7,2% до 4,6%. Зато почти вдвое выросло количество тех, кто предпочел принять решение о вакцинации не раньше следующего года: их было 10,6%, а стало 18,6%.

На этом фоне число неопределившихся упало более чем на треть с 28,7% до 18%.

Опрос проводился по Сети с использованием метода поточной выборки среди девяти тысяч человек.