Бывшего первого вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест

Во Владивостоке суд отправил под домашний арест бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева.

Как сообщается на сайте СУ СК по Приморью, экс-чиновник был задержан накануне, 10 сентября. Его подозревают в отмывании денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017-го Усольцев незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть незаконно полученные доходы, он перевел через подконтрольных лиц более 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации.

Глава компании, также отправленный под домашний арест, заключил более 50 договоров процентного займа для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению Усольцевым этими деньгами.

Василий Усольцев работал первым вице-губернатором Приморского края до ноября 2017 года. На своем посту он занимался вопросами транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, а также гражданской защиты.