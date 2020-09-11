Алексиевич просит ООН направить миссию для фиксации препятствования работе СМИ

Глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, генсек «Репортеров без границ» Кристоф Делуар, а также лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич попросили Генассамблею ООН направить в Беларусь своих представителей, чтобы они фиксировали препятствия со стороны силовиков выполнению журналистами их профессиональной деятельности.

«Призываем Генеральную ассамблею ООН направить [в Беларусь] миссию наблюдателей для того, чтобы свидетельствовать о злоупотреблениях в отношении журналистов», — приводит текст их обращения «Интерфакс».

Кроме того, они призвали страны СНГ «обусловить председательство Беларуси» годом прекращением насилия в отношении СМИ. Отмечается, что выполнять эту функцию Республика должна в 2021 году.

Во время протестов десятки журналистов были задержаны, избиты или лишены аккредитации. Некоторых даже признали виновными в участии в митингах.