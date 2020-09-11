30% зумеров рунета стараются сортировать мусор

Соцсеть «ВКонтакте» и Высшая школа экономики опросила 10 тысяч зумеров (молодежь в возрасте от 14 до 24 лет). В опросе в том числе затрагивались темы экологии и бережливого отношения к ресурсам.

Так, выяснилось, что 66% поколения Z интересуются проблемами экологии, а 43,5% при покупке товаров обращают внимание на экологичность производства, пишут «Такие дела».

Небольшой разрыв есть между мужской и женской вовлеченностью в тему экологичности — 32,5% и 36,3% соответственно.

40,3% заявили, что участвуют в субботниках и других экологических акциях. Чуть меньше 30% сдают на переработку макулатуру, сортируют мусор и берегут бумагу.

Также отмечается, что более чувствительные к теме экологии молодые люди не планируют вступать в брак до 40 лет (45% из этого числа опрошенных).