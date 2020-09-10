В Москве на три месяца продлили срок ареста фигурантам дела о торговле детьми

Басманный районный суд столицы продлил до 14 декабря арест фигурантам дела о торговле детьми от суррогатных матерей.

Речь идет о генеральном директоре Европейского центра суррогатного материнства Владиславе Мельникове, а также Тарасе Ашиткове, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову, ходатайство следствия было рассмотрено в закрытом режиме.

Накануне, 9 сентября, меру пресечения продлили Валентине Чернышовой, Кириллу Анисимову и Роману Емашеву. Татьяне Блиновой, которая находится под домашним арестом, меру собираются продлевать в пятницу, 11 сентября.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы»).

Напомним, в январе в квартире дома в Одинцовском городском округе было найдено тело мальчика, рожденного суррогатной матерью в декабре 2019 года. В квартире была няня и еще трое младенцев. Предполагалось, что они будут там находиться, пока их биологические родители-иностранцы не оформят необходимые для вывоза детей за рубеж документов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что трое младенцев признаны потерпевшими по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.