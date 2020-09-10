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10 сентября, четверг

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[08:51]Сенаторы США попросили обновить санкции по "акту Магнитского"
[08:18]Новый поворот в деле Навального. Похищения в РФ и Беларуси. Главное к 10 сентября

09 сентября, среда

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[17:07]Марию Колесникову подозревают в призывах к "захвату власти". Ей грозит до 5 лет
[16:22]Ходорковский поддержал "Умное голосование" там, где нет независимых кандидатов
[16:08]Фанатов ЦСКА оштрафовали и запретили посещать матчи из-за бело-красно-белого флага
[15:54]Туск призвал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира
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[15:23]Послы Швеции, Румынии и Австрии пришли "защитить" Светлану Алексиевич
[14:53]СК и прокуратура проводят проверку после урока ОБЖ в школе под Тюменью
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[13:53]Сергей Лавров рассказал, когда Россия откроет границы с Казахстаном
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Возле ЦИК задержали выступавших против трехдневного голосования депутатов КПРФ

Общество
20:12, 10 сентября 2020

Возле ЦИК задержали выступавших против трехдневного голосования депутатов КПРФ

В столице у здания Центризбиркома задержали депутатов Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова и Дмитрия Локтева.

Парламентарии проводили акцию против трехдневного голосования, пишет «Новая Газета». Они стояли с плакатами, на которых было написано, в частности: «Трехдневный ЦИрК», «Эллу Памфилову в отставку».

Сообщается, что также задержаны два человека, которые просто стояли рядом с депутатами. Плакатов у них не было.

По словам Тарасова, при задержании правоохранители применили силу. Сейчас все задержанные находятся в ОВД Китай-город, к ним приехал адвокат. На составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка участия в митинге»).

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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