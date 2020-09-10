Возле ЦИК задержали выступавших против трехдневного голосования депутатов КПРФ

В столице у здания Центризбиркома задержали депутатов Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова и Дмитрия Локтева.

Парламентарии проводили акцию против трехдневного голосования, пишет «Новая Газета». Они стояли с плакатами, на которых было написано, в частности: «Трехдневный ЦИрК», «Эллу Памфилову в отставку».

Сообщается, что также задержаны два человека, которые просто стояли рядом с депутатами. Плакатов у них не было.

По словам Тарасова, при задержании правоохранители применили силу. Сейчас все задержанные находятся в ОВД Китай-город, к ним приехал адвокат. На составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка участия в митинге»).