Сын адвоката Пашаева нарушает ПДД и "бьет" машины. Его ищут приставы

Sobesednik.ru узнал, что Эльвин Пашаев, чей отец прославился благодаря делу о смертельном ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова, не слишком аккуратный водитель.

В базе судебных приставов появилась информация о возбуждении исполнительного производства на имя 21-летнего Эльвина Эльмановича Пашаева, обнаружил Sobesednik.ru. Его данные совпадают с данными сына известного адвоката по делу Михаила Ефремова.

Поводом для внимания ведомства стал долг за нарушение 12.16 ч.5 12.16.5 (Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку в Москве и Санкт-Петербурге).

Сумма, которую Эльвин задолжал государству, – 3000 рублей. Кроме того, на его имя приходили штрафы и за «Управление ТС при наличии неисправностей» (12.05.1 КоАП), и за другие нарушения.

Несмотря на юный возраст, сын юриста работает генеральным директором в компании отца «Эльман Групп», которая занимается «деятельностью в области права».

Примерно год назад на сервисе ask.fm Пашаев-младший выложил без подписи фото внедорожника Mercedes. Возможно, на нем он и передвигается по дорогам Москвы.

Судя по его Instagram, Эльвин Пашаев увлекается музыкой и записью клипов для YouTube. В конце августа он вместе с друзьями выложил в сеть ролик под названием «Хейтеры разбили машину Егора Шипа». На видео несколько подростков, употребляя в своей речи нецензурную брань, уничтожают легковой автомобиль битами на территории элитного загородного поселка.