Бастрыкин объявил о создании отдела по борьбе с искажением исторических фактов

В СК создадут отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.

Об этом во время встречи с кадетами и курсантами заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин, передает пресс-служба СК.

«Председателем Следственного комитета России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что работа нового подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны, но и предотвращение искажения исторических фактов.