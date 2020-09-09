В Екатеринбурге дали реальные и условные сроки торговцам воровской сувениркой

В Екатеринбурге гарнизонный военный суд огласил приговор для трех фигурантов дела о создании «банды АУЕ» (движение признано экстремистским и запрещено в России), а также за разжигание ненависти к сотрудникам силовых ведомств. Об этом пишет «Новая газета».

Согласно материалам дела, двое фигурантов дела администрировали в соцсети «ВКонтакте» сообщества «А.У.Е» и «Шпана», где публиковали контент в стилистике воровской культуры. Другой их приятель также вел сообщество воровского толка «Вольный мастер. Магазин интересов». Все три сообщества предлагали сувенирные товары соответствующей эстетики.

Обвиняемые признали свою вину в суде и утверждали, что использовали контент не по идеологическим намерениям, а лишь для поддержания торговли.

Николай Бабарика получил 7 лет колонии общего режима, Наталья Бабарика — 4 года условно, а Артем Зуев — 3 года и 9 месяцев лишения свободы.