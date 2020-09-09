Туск призвал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира

Бывший глава Евросовета Дональд Туск выступил с предложением номинировать на Нобелевскую премию мира Сергея Тихановского, который уже несколько месяцев находится под арестом в Беларуси, и его жену Светлану Тихановскую, которая вместо него выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах, а по версии белорусской оппозиции, одержала на них победу.

«Я верю, это станет сильным сигналом, если Евросоюз выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который до сих пор находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвующим в самом мирном движении последних лет», — написал экс-премьер Польши в своем Twitter.

Несколькими днями ранее Туск рассказал, что Александр Лукашенко в 2014 году предлагал европейским лидерам поддержать объединение Украины и Беларуси. Объединенную страну он хотел возглавить, чтобы противостоять России.