Чак Норрис поздравил Якутск, а Путин отменил прямую линию. Новости к утру 9 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в этом году не состоится традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Ее проведение посчитали излишним, поскольку «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев».

Элементы прямой линии планируют добавить в ежегодную декабрьскую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, передает «Интерфакс». Тихонов был допрошен в СК во вторник и задержан после допроса.

До этого ФСБ и СКР провели обыски в квартире у Тихонова и замдиректора «Российского энергетического агентства» министерства Игоря Кожуховского. Расследование ведет спецуправление СКР по делам, связанным с промышленностью.

Семья Сергея Захарова, погибшего в автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова, намерена создать фонд памяти родственника. Об этом сообщил адвокат семейства Александр Добровинский в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Не уточняется, в каком формате мог бы работать фонд, но речь об организации, которая профилактировала бы случаи, подобные произошедшему. Напомним, Михаил Ефремов сел за руль пьяным и в результате выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым авто, водитель которого погиб.

Чак Норрис обратился к жителям Якутска с поздравлением. Город отмечает 388-летие и с 7 сентября в нем проходят праздничные мероприятия.

«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь чистоту природы», — заявил актер в обращении, опубликованном на региональном портале Ykt.ru.

Именно руководство портала обратилось к звезде с просьбой порадовать горожан, а заодно прорекламировать акцию по борьбе с несанкционированными свалками мусора.