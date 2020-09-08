В Красноярске школьницу, задержанную за подписку на паблик, выпустили из ПНД

Из красноярского Психоневрологического диспансера №1 выписана школьница, которую ранее задержали за подписку на паблик о колумбайне. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на адвоката «Агоры» Владимира Васина.

Напомним, девочка была задержана после обыска ранним утром 24 августа. Сотрудники ФСБ отвезли школьницу вместе с матерью в ПНД, где мать подписала добровольное согласие на обследование, но позже отозвала его. По решению суда, девочка была госпитализирована 1 сентября.

«Дальше мы будем выяснять, почему ее отправили в психдиспансер и что хотели выяснить в ходе обследования. Апелляция на решение суда о принудительной госпитализации уже подана», — заявил адвокат.

Утверждается, что школьница с 2018 года состояла в группе о так называемом колумбайне — массовой стрельбе в школах. Феномен получил название после нападения со стороны двух школьников в США в 1999 году, когда были убиты 13 человек.