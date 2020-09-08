Телефон мундепа Галяминой прослушаивается с 17 июня

Рассекречено постановление о прослушке телефона муниципального депутата Юлии Галяминой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

При этом отмечается, что на 17 июня 2020 года, когда было принято решение о дозволении прослушки, в отношении Галяминой не было возбуждено какого-либо уголовного дела. Это постановление действительно в течение 180 суток.

Адвокаты Михаил Бирюков и Мария Эйсмонт, стоящие на защите Галяминой, полагают, что поводом для прослушивания стало «московское дело».

Напомним, Юлия Галямина стала фигурантом уголовного дела о неоднократном нарушении правил митинга. Политик также входит в оргкомитет кампании «НЕТ!», заявляющей о нелегитимности итогово голосования по поправкам к Конституции.