Силовые ведомства не стали запрещать возбуждение дел об ОПГ в отношении бизнеса

Силовые ведомства подготовили документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», который будет касаться управлений этих структур в случаях разбирательств в отношении бизнеса.

«Коммерсантъ» пишет, что в разработке документа прнинимали участие Генпрокуратура, Федеральная таможенная служба и главные управления СКР, МВД и ФСБ.

Целью документа стало смягчение условий для бизнеса в случае, когда начаты оперативно-розыскные мероприятия. Последние теперь недопустимы в случаях, когда они приводят к вмешательству в гражданско-правовые отношения.

Также теперь силовики не вправе изымать у компаний предметы, которые не имеют отношения к причине проверок, если на эти предметы есть лицензия, и их эксплуатация не запрещена законом. То же касается документов: их теперь можно изымать лишь по причине точечной проверки, а также предоставлять предпринимателям условия для копирования.

Руководителям силовых ведомств, согласно подготовленному документу, предписано следить за тем, чтобы предпринимателей не арестовывали в случае возбуждения дел в связи с их законным бизнесом, если речь не идет об исключениях из статьи 108 УПК РФ.

Также теперь главы управлений должны будут сообщать в центральный аппарат Генпрокуратуры, если разбирательства по делу продолжаются более двенадцати месяцев.

Омбудсмен по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов с сожалением отметил, что в документ не вошел запрет на возбуждение дел по статье об организованном преступном сообществе в отношении предпринимателей.