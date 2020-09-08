К вечеру жителей столичного региона ожидает похолодание

Облачная погода, дождь и до 19 градусов тепла ожидают москвичей и жителей Подмосковья во вторник, 8 сентября.

Как указывается на сайте Гидрометцентра, днем в столице температура воздуха составит от 17 до 19 градусов, в Московской области – от 15 до 20 градусов. Ночью столбики термометров в Москве опустятся до 10 градусов, в Подмосковье – до плюс 7.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, в течение дня его направление поменяется на северо-западное.

Атмосферное давление в столичном регионе будет держаться на уровне около 747 мм ртутного столба.