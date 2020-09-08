Историку Жукову дали 12,5 года года колонии строгого режима

Военный историк Андрей Жуков признан Московским городским судом виновным в госизмене. Ему назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Жуков был задержан в 2018 году. В срок заключения включено время, которое он провел под стражей. Сторона защиты намерена оспорить вердикт и в ближайшее время подать апелляцию, чтобы в перспективе признать ученого невиновным.

Суть дела не разглашается, поскольку материалы разбирательства находятся под грифом «совершенно секретно». Известно только, что Андрей Жуков был активным участником интернет-форумов и интересовался историей советских и российских военных частей: их названиями и передислокацией.

Обвинение запрашивало для ученого 17 лет лишения свободы.