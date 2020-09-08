Досмотр, врач, встреча с сокамерниками: что ждет Ефремова после оглашения приговора

8 сентября завершились слушания в рамках дела о нашумевшем смертельном ДТП в центре столицы, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов. Суд признал заслуженного артиста виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы, а также постановил, что осужденный должен выплатить родственникам погибшего водителя Сергея Захарова компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

Примечательно, что в первые месяцы разбирательств в рамках этого дела Михаил Олегович свою вину признавать не стал, однако во время последнего слова в суде все-таки сделал это. Как бы там ни было, но о том, что артист морально готовит себя к обвинительному приговору и реальному сроку говорили и ранее.

К примеру, перед слушанием, на котором был оглашен приговор, актер даже не стал брать с собой вещи, явившись в зал судебных заседаний с одной единственной папкой. Теперь поклонники одного из самых знаковых актеров современности обеспокоены лишь тем, как он справится с новыми для себя обстоятельствами, ведь из собственной квартиры осужденная знаменитость попадет сразу в камеру.

Своими мыслями по этому поводу уже поделился российский журналист Эдуард Петров. В эфире телеканала «Россия-1» он подробно описал процедуру, которую Ефремову предстоит пройти перед попаданием в камеру, а также рассказал о том, какие потрясения могут ожидать актера.

«Сейчас Михаила Ефремова доставят в следственный изолятор. Там он будет повторно досмотрен, после чего к нему придет дежурный врач – он проверит его состояние, измерит температуру, давление, посмотрит, есть ли какие-то заболевания. После этого ему выдадут вещи, которые, возможно, он будет носить уже в следственном изоляторе.

По окончанию всех необходимых процедур его поведут в камеру. Куда его сегодня приведут и кто будет сидеть рядом с ним – для Ефремова это, конечно, станет новым потрясением», – заявил Эдуард Петров.