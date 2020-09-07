Вступивший в силу закон "О вине" грозит лишить Россию части импортного алкоголя

Импортеры сообщают, что из-за вступившего в силу закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», над принятием которого работали не один год, появились трудности с поставками из-за рубежа части игристых и столовых вин, а также с некоторыми коньяками, например, армянского «Арарата», пишет РБК.

По новым требованиям российского законодательства производитель должен указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, однако иногда при производстве виноград из разных регионов и разных годов умышленно смешивают, чтобы получать различные купажи, причем это иногда хранится в секрете.

«Основные сложности связаны с винами, но и коньяки не стали исключением», — говорит гендиректор Simple Максим Каширин. Он также обращает внимание на то, что, несмотря на заявление Минфина, выведшего коньяки из-под этих требований, его по-прежнему продолжают применять, воспринимая высказывание министерства как субъективное мнение. Каширин также пояснил, что в Simple пытаются решить проблему с помощью дополнительных этикеток.

«Проблема актуальна для всех производителей и всех напитков, изготовленных из винограда, где происходит купажирование виноматериалов или дистиллятов, приготовленных из разных сортов винограда или разных годов урожая. А если это происходит в течение 15 или 20 лет, то для производителя это практически нерешаемая задача», — анонимно поясняет журналистам один из представителей ритейла. Он отмечает, что это может повлечь полный отказ от части продукции.

Однако президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович говорит, что требования исполнить можно: «Конечно, это дополнительная работа, но закон есть закон, напишите три года урожая и четыре сорта винограда, если необходимо». Он также предлагает полностью переложить ответственность за это с сетей на производителя.