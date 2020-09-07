В Южно-Сахалинске после митинга школьников допрашивают без согласия их родителей

В прошлом году в одной из школ Южно-Сахалинска родители и дети добились, чтобы один из проблемных детей, без конца терроризировавший неадекватными поступками других учащихся и педагогов, был переведен на домашнее обучение. После того как его вернули в школу в этом году, люди вышли на митинг. Теперь полиция допрашивает школьников.

Как пишет издание SACHALIN.INFO, выходки проблемного ребенка зачастую выходили даже за рамки оскорблений и драк, чем вызвали сильное недовольство в обществе. Причем акции протеста подействовали, и мальчика снова вернули на заочное обучение, однако в управлении местного МВД такое выражение позиции вызвало негативную реакцию — в пресс-службе ведомства заявили, что начата проверка в связи с нарушением административного законодательства.

Как рассказали родители, несовершеннолетних школьников вызывают на допросы прямо во время уроков, а их самих не ставят в известность и не спрашивают о согласии. На мероприятиях присутствует только социальный педагог. Показания берут и у взрослых, однако никаких официальных уведомлений они не получают.

Недовольные подобным поведением сотрудников правоохранительных органов родители уже начали обращаться за помощью к юристам.