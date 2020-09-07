Со вторника в Москве начнется осенняя погода – дожди и резкое похолодание

В центре погоды «Фобос» сообщили, что понедельник, 7 сентября, станет последним днем «лета»: уже во второй половине дня в Москву придет холодный атмосферный фронт, с которым в столице начнется осенняя погода: затяжные дожди и резкое похолодание.

«Погода сегодня в Москве будет определяться в первой половине дня теплым сектором циклона, а во второй части — влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь и даже не исключена гроза», — приводит РИА Новости слова ведущего сотрудника «Фобоса» Евгения Тишковца.

Сегодня в столице будет около 23-25 градусов тепла, а в Московской области — 21-26. Ветер будет юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду, давление ниже нормы — 750 мм ртутного столба. Как пояснил Тишковец, такие погодные показатели характерны для июля, а не для сентября.