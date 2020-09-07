Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального с отказом на его предложение

Доктор Леонид Рошаль ответил жене Алексея Навального Юлии на ее письмо, в котором она отказалась от предложения доктора создать экспертную группу для установления причины состояния главы ФБК. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

«Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», — написал Рошаль.

Ранее представители немецкой клиники Charite, где Алексей Навальный находится на лечении, заявили, что состояние главы ФБК улучшилось и его вывели из искусственной комы.

5 сентября российские врачи призвали немецких коллег создать совместную группу по ситуации с Навальным. Тогда с предложением выступил Леонид Рошаль. Жена Навального в ответ заявила, что Рошаль не должен иметь отношения к лечению ее мужа, а также написала, что доктор выступает «не как врач, а как голос государства».

20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо и его госпитализировали в омскую больницу. 22 августа его транспортировали в Германию. 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений в том, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок».