Поможем Артему Толмачеву с альвеолярной рабдомиосаркомой

Артемке Толмачеву из Новоалександровска не исполнилось ещё и 4-ех, но он не раз оказывался в руках эскулапов. У него страшный диагноз — альвеолярная рабдомиосаркома мягких тканей головы.

С сентября 2019 по январь 2020 парнишка прошёл 5 курсов химиотерапии первой линии. С февраля по июль этого года — ещё 6 курсов химиотерапии второй линии. К сожалению, болезнь прогрессирует. Артем переведён на третью линию ХТ.

В российских клиниках помочь уже не могут. Но шанс даёт израильская клиника ОММТ «Шиба». Стоимость лечения 150 тысяч долларов.

До прибытия в медцентр ОММТ «Шиба» для начала лечения необходимо внести депозит в размере 50 000 долларов.

Родственники Артема обращаются с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям: