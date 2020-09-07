"Кто к нам с кибермечом": Россия предостерегла соседей от гибридных войн

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия предостерегает от поисков предлогов для применения против нее киберсанкций и гибридных войн. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю уместным в этой части своего выступления прямо сказать тем, кто ищет разного рода предлоги для киберсанкций или карательных акций или гибридных войн против России, перефразируя предупреждение, которое сделал великий русский государственный деятель и полководец, которого канонизировали как святого, Александр Невский: кто к нам с кибермечом придет, тот от него и погибнет», — сообщил Крутских.

По его словам, Россия стремится избежать милитаризации киберпространства как в ОБСЕ, так и в мире.

«Информационная среда наравне с сухопутным, воздушным, морским и космическим пространством превращается в полноценный театр военно-политического противостояния. Часть стран ОБСЕ, членов НАТО так это официально и зафиксировало. Россия как раз и хочет избежать милитаризации как ОБСЕшного, так и глобального киберпространства. Пока еще не поздно», — подчеркнул спедцпредставитель президента.