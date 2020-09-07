Клинические испытания новой вакцины от COVID-19 завершатся 30 сентября

Клинические испытания новой вакцины от COVID-19, разработанной научно-исследовательским центром «Вектор», завершатся 30 сентября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII ежегодном Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням, пишет РИА Новости.

«Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — на пептидной, на основе пептидных антигенов, и она уже завершается в части клинических исследований. Финальный день — 30 сентября», — рассказала Попова.

27 июля научный центр «Вектор» начал клинический этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. В испытании препарата под названием «ЭпиВакКорона» приняли участие 300 добровольцев. 3 сентября стало известно, что у первых девяти добровольцев, испытывавших новую вакцину в НИЦ «Вектор», успешно выработались антитела.

Первая в мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что массовая вакцинация граждан должна начаться в октябре 2020 года.