Археологи обнаружили на территории Карелии поселения каменного века

Российские археологи обнаружили на территории Карелии древние поселения эпохи мезолита. Открытие произошло во время раскопок в окрестностях реки Ууксунйоки, где сейчас строится трасса Олонец-Вяртсиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

«Раскопки стоянок каменного века редко удается проводить на большой площади, и еще реже удается исследовать и центральные, и периферийные участки поселений. Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить ее структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения. Такая находка крайне важна для Северо-Восточного Приладожья — региона, который мало изучен в археологическом отношении», — рассказал археолог и научный сотрудник ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

Многие регионы на северо-западе современной России в эпоху палеолита были погребены под толстым слоем льда. Территория Карелии освободилась 12,5–13 тысяч лет назад, когда в конце последней эпохи оледенения ледники начали отступать на север. Этот процесс сопровождался множеством изменений в топографии местности. Некоторые из них были связаны с тем, что на грунт больше не давила толстая корка из льда.

Ученые считают, что первые люди заселили южные части Карелии и окрестности Ладожского озера примерно 8–10 тысяч лет назад. Впервые крупные археологические памятники эпохи мезолита в Северо-Восточном Приладожье советские археологи открыли лишь в 1980-х годах. В окрестностях деревни Укса они нашли семь стоянок древних людей эпохи мезолита.

«Сейчас эти памятники находятся на семь метров выше уровня реки, но во время своего бытования уровень воды был намного выше. Эти стоянки были обитаемы в то время, когда уровень Ладоги еще не понизился до современного уровня, но в то же время здесь уже не было ледников и сформировалась флора и фауна, похожая на современную. Рос хвойный лес, в которых водились звери, из которых главным промысловым зверем, скорее всего, был лось, а в реках было множество рыбы», — рассказал Ожерельев.

По его словам, эти раскопки помогли ученым проследить изменения облика поселений с течением времени, изучить их структуру и выяснить устройство отдельных жилищ.

Археологи обнаружили более шести тысяч предметов, среди которых различные орудия труда вроде мотыг, ножей, скребок и других инструментов из местных природных ресурсов. Ученые на основе их изучения хотят выяснить особенности повседневной жизни древних жителей Приладожья в эпоху мезолита.