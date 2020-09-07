Адвокат по делу "куклы Путина": Я не согласен с виновностью наших подзащитных

Гособвинитель Ольга Попова обжаловала в Пермском краевом суде приговор Ленинского райсуда по делу о «кукле Путина». По мнению прокурора, суд обошелся с обвиняемыми слишком мягко: всего два года колонии присудил Александру Шабарчину, год условно – Даниле Васильеву, а третьего фигуранта Александра Котова (Эткина) вообще отпустил. Тогда как прокурор хотела бы, чтобы все трое сели на три, полтора и два года соответственно.

– Мы с коллегами подали свои апелляционные жалобы, – рассказал Sobesednik.ru адвокат Александра Шабарчина Максим Филиппов. – Я не согласен с тем, что наши подзащитные вообще были признаны виновными. Прокурор же не согласна с оправданием Эткина и считает в целом приговор слишком мягким.

Если бы прокурор не подала этой жалобы, вопрос об ухудшении положения наших подзащитных вообще бы не рассматривался. Оно в результате апелляции либо не изменилось бы, либо улучшилось. Но я думаю, что хуже уже некуда.

– Мы не можем знать, какое решение суд примет по Эткину, но если он ужесточит приговор Шабарчину и Васильеву, это будет за гранью добра и зла. Хотя уже вынесенное решение тоже за гранью, – настаивает адвокат.

Жестокий приговор своему доверителю Александру Шабарчину Максим Филиппов объясняет наличием у молодого человека YouTube-канала, на котором он выкладывал ролики с критикой власти.

– Видимо, таким образом судебная система решила отбить у него охоту к занятиям общественной деятельностью, – полагает адвокат. – Очень надеюсь, что в апелляции приговор удастся смягчить. Пусть он даже останется обвинительным, но реальный срок будет заменен на условный.

Система продемонстрировала свои возможности, теперь можно и проявить снисхождение. У нас такие случаи бывали, правда, не в политических процессах.

– При условном сроке Александр сможет вести обычный образ жизни, а дело тем временем можно будет спокойно обжаловать в кассации, в Верховном суде и направить его в ЕСПЧ, – объясняет Максим Филиппов. – Европейский суд такие приговоры всегда отменяет. Но если Александр останется в заключении, то, пока мы дойдем до Страсбурга, он уже отсидит свои два года.

Накануне в Перми был задержан активист Антон Самошин, который пытался задать губернатору вопрос о деле «куклы Путина». По информации ОВД-Инфо, неизвестные в штатском грубо отвели его от губернатора, после чего к нему подошли сотрудники полиции и заявили, что он на кого-то напал. Самошин был оставлен в отделе полиции до суда, ему вменяют мелкое хулиганство (ст. 20.1), якобы он напал на врио губернатора Дмитрия Махонина.