Прокурор обжаловала приговор по делу о "кукле Путина" как слишком мягкий

Прокурор Ольга Попова обжаловала приговор по делу о «кукле Путина» в Пермском краевом суде. Об этом сообщает «Новая газета».

Напомним, перформансисты Александр Шабарчин и Данила Васильев были осуждены за то, что выставили на публичное обозрение чучело с изображением лица президента РФ Владимира Путина. Шибарчин получил два года колонии, а Васильев – год условно. Еще один фигурант дела, Александр Котов, был оправдан.

В прокуратуре настаивают на том, что наказание для фигурантов оказалось излишне мягким «ввиду неправильного применения уголовного закона».

«Полагаю наличие судебной ошибки, ведь в противном случае нарушается баланс конституционно защищаемых ценностей и искажается сама суть правосудия», – заключила Попова в своем обжаловании.

Ранее в Перми на фоне этого дела был создан «Комитет за свободу мнений».