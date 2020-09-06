Прокурор обжаловала приговор по делу о "кукле Путина" как слишком мягкий

Прокурор Ольга Попова обжаловала приговор по делу о «кукле Путина» в Пермском краевом суде. Об этом сообщает «Новая газета».
Напомним, перформансисты Александр Шабарчин и Данила Васильев были осуждены за то, что выставили на публичное обозрение чучело с изображением лица президента РФ Владимира Путина. Шибарчин получил два года колонии, а Васильев – год условно. Еще один фигурант дела, Александр Котов, был оправдан.
В прокуратуре настаивают на том, что наказание для фигурантов оказалось излишне мягким «ввиду неправильного применения уголовного закона».
«Полагаю наличие судебной ошибки, ведь в противном случае нарушается баланс конституционно защищаемых ценностей и искажается сама суть правосудия», – заключила Попова в своем обжаловании.
Ранее в Перми на фоне этого дела был создан «Комитет за свободу мнений».