На Сахалине школьника перевели на домашнее обучение из-за пикета одноклассников

3 сентября в южно-сахалинской школе №21 третьеклассники со своими родителями устроили пикет против совместного обучения с агрессивным одноклассником. Об этом пишет «Сахалин.Инфо».

Ученик второй год третирует детей. Ранее педагоги пресекали конфликты, мешающие обучению, но в начале нового учебного года ситуация начала повторяться. В итоге родительское сообщество подключило телевидение. В руках у учеников были плакаты «Мне страшно ходить в школу» и «Я тоже имею право спокойно учиться».

На акцию прибыли сотрудники полиции, директор департамента образования и заммэра. Родители утверждали, что классному руководителю угрожали увольнением в администрации школы, если ситуация выйдет в публичное пространство.

В итоге на внеплановом родительском собрании директор пообещала перевести ребенка, который держит в страхе весь класс, на дистанционное обучение. Для него будет разработана специальная программа, также с ним начнет работу специалист по коррекции поведения, для того чтобы вернуть ребенка к очному образованию. Отмечается, что сам ученик не является отстающим — он успешно осваивает школьную программу.