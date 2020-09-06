Белую женщину, выдававшую себя за чернокожую, уволили из университета

В США из Университета Джорджа Вашингтона с исторического факультета уволена доцентка Джессика Круг, передает «РИА Новости». Причина незаурядная — женщина на протяжении всей академической карьеры выдавала себя за темнокожую, не являясь по факту цветным человеком.

Вуз обратился к ученой с пердложением самостоятельно оставить должность, иначе администрация будет вынуждена аннулировать контракт с ней.

На историческом факультете студенты и коллеги не одобрили поступок Джессики Круг, поскольку ценность профессионального сообщества прежде всего зависит от точости указанных данных о прошлом ученого.

Круг интересов доцентки располагался как раз в спектре истории диаспор Африки и Латинской Америки. Долгое время Джессика Круг позиционировала себя как афроамериканка и активистка движения за права чернокожих людей, заявляя о своих североафриканских и карибских корнях.

Правду о себе Круг сама рассказала на платформе Medium. Женщина признала, что ее действия были аморальными.