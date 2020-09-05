Путин: наделение губернаторов дополнительными полномочиями спасло РФ в пандемию

Владимир Путин заявил, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогло не задушить экономику и «не пропустить удары коронавируса».

Об этом президент РФ рассказал в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет», показанном в субботу, 5 сентября, на телеканале «Россия-24».

«Конечно, сработало!» — сказал Путин, в ответ на вопрос о том, помогла ли стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период пандемии. По его словам, «нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции».

Путин также подчеркнул, что вопрос координации на федеральном и региональном уровнях стал ключевым в борьбе с эпидемией COVID-19 в РФ.