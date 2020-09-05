Прокуратура пришла на книжную ярмарку и изъяла ряд книг "Мемориала"

Сотрудники прокуратуры накануне пришли с проверкой на стенд правозащитной организации «Мемориал» на книжной ярмарке. В результате были изъяты некоторые книги, причем многие из них были изданы задолго до введения закона об «иностранных агентах».

«В частности был взят каталог Музея Мемориала, изданный в 1998 году. На стенде у Международного Мемориала имеется специальный штамп с информацией о внесении в реестр, который мы ставим в старые книги, если посетители хотят такие книги получить. Нам не дали возможности поставить на взятые прокуратурой книги этот штамп», — передает пресс-служба организации слова исполнительного директора «Мемориала» Елены Жемковой.

Как отмечается, сперва прокуроры изображали обычных посетителей, а затем предъявили документы и сообщили о проверке. Также в «Мемориале» пояснили, что книги на стенде были не для продажи: их можно получить бесплатно, а при желании посетители оставляют пожертвования.