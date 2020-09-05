Пашаев: Ефремов спокойно готовится к приговору и не на что не рассчитывает

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что обвиняемый спокойно воспринял просьбу прокуратуры отправить его в колонию строгого режима на 11 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», — рассказал Пашаев.

По его словам, Ефремов с первого дня после ДТП говорил, что «его судьба решена».

8 сентября актеру вынесут приговор. Гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По мнению прокурора, исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Пашаев в свою очередь попросил суд назначить актеру любое наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае — отправить его в колонию-поселение. Сам актер же в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.