Зюганов: "Гитлер сжигал в печах русских, евреев и всю остальную сволочь"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал «сволочами» ряд народностей, в том числе русских, евреев и поляков. Это произошло во время его выступления возле Кремля в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Запись выступления облетела интернет, но в КПРФ эту часть все же решили вырезать.

«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили под Москвой в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, цыган, поляков и всю остальную сволочь», — заявил глава Коммунистической партии.

Несмотря на то, что видеозапись с этим фрагментом уже успела обойти все соцсети, на YouTube-канеле КПРФ фрагмента про «сволочей» нет, как не оказалось её и в расшифровке на сайте партии.

Также Зюганов заявил, что возле Бреста «уже польская шляхта шастает», а протесты в Беларуси, по его версии, финансируются из-за границы: «Я посмотрел, кто организует насилие в Белоруссии. Один сидит и деньги собирает в Лондоне, второй с утра до вечера из Варшавы вещает, третий готов сесть на престол, сейчас в Киеве. Четвертая юбкой прикрывается, сидит в Прибалтике». О ком конкретно говорит лидер КПРФ, неясно.

Также он заявил о «новой атаке на русский мир» со стороны, предположительно, стран Запада, как в Беларуси, так и в истории с отравлением Навального: «Англосаксы решили и дальше разыгрывать эту провокационную карту», — пояснил он, вспомнив про отравленных Александра Литвиненко и семью Скрипалей.