Восемь человек в Белоруссии признали подозреваемыми в угрозах семьям полицейских

В Белоруссии следствие признало восьмерых человек подозреваемымипо уголовным делам, связанным с угрозами и клеветой в адрес сотрудников внутренних дел и членов их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

«МВД отмечает всплеск угроз, оскорблений, клеветы, поступающих в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей. Уже установлено 42 лица (авторов угроз), из них восемь признаны подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным следственными органами», — сообщила пресс-секретарь.

По словам Чемодановой, 28 человек сейчас привлечены к административной ответственности. «По остальным случаям работа еще продолжается, есть серьезные перспективы по привлечению виновных, в том числе к уголовной ответственности», — говорится в сообщении. В целом в республике зарегистрировано порядка 150 фактов угроз, клеветы и оскорблений сотрудников милиции и членов их семей, а также 180 случаев незаконного вброса в СМИ личных данных правоохранителей.