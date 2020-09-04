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04 сентября, пятница

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[17:48]"Би-2" отказались от намеченного на 12 сентября концерта в Минске
[17:26]В Москве арестован директор "Открытой России" Андрей Пивоваров
[16:57]На улице Костава в Тбилиси произошел взрыв, один человек погиб
[16:43]В Петербурге 22-летний мужчина избивал годовалую дочь своей сожительницы
[16:05]Новак: цена нефти в 2021-м может достигнуть $65 за баррель
[16:04]Восемь человек в Белоруссии признали подозреваемыми в угрозах семьям полицейских
[16:00]МИД РФ призвал не политизировать отравление главного оппонента Кремля боевым ядом
[15:44]Роберт Дауни-младший заявил, что "покончил" с Железным человеком
[15:33]Генсек НАТО абсолютно уверен, что Навального отравили "Новичком"
[15:32]Российский спортсмен установил новый рекорд по восхождению на Эльбрус
[15:28]Чернокожие франчайзи обвинили McDonald’s в дискриминации из-за отсутствия у них льгот
[15:17]В Госдуме предложили тестировать знания школьников по географии с помощью зачетов
[15:03]Колокольцев о криминале в состоянии Навального: "Откуда ему там быть?"
[14:32]Главы МИД Британии и Германии обсудили отравление Навального и режим Лукашенко
[14:25]В Москве велосипедист ограбил гида, на ходу выхватив у него iPhone за 123 тысячи
[14:07]Басманный суд Москвы не удовлетворил жалобу ФБК о бездействии следствия
[14:02]Скончался оператор, снявший фильмы "Окно в Париж" и "Господин оформитель"
[13:57]Песков заявил, что Россия сообщает больше данных о Навальном, чем немцы
[13:48]Экс-полицейского по делу Голунова оставили под домашним арестом до 7 декабря
[13:22]В Самаре ведется доследственная проверка по факту смерти школьницы на перемене
[13:13]Явлинский: "У России отрицательная репутация – она ее отравила ядом собственной лжи"
[13:08]"Оставить открытые каналы для диалога". ЕС не вводит санкции против Лукашенко
[12:53]Сергей Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от COVID-19
[12:41]Токсиколог из Омска: На состояние Навального могло повлиять отсутствие завтрака
[12:25]Цепкало обратился к России: "Давайте мы закончим с режимом Лукашенко, я вас прошу"
[12:19]Туск: в 2014 году Лукашенко хотел возглавить объединенное государство Украины и Беларуси
[11:48]ФСБ задержала молодого человека, готовившего теракт в школе 1 сентября
[11:45]На Avito чаще всего ищут книги о Гарри Поттере, а также пластинки Queen и ГО
[11:17]Басманный суд рассматривает заявление юриста ФБК о покушении на Навального
[11:09]Зюганов: "Гитлер сжигал в печах русских, евреев и всю остальную сволочь"
[10:53]Входящая в "Сколково" компания получила кредит в 4,3 млн под залог двух патентов
[10:28]Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше
[10:10]Капитализация Аpple превышает $2 трлн, несмотря на рекордные суточные потери
[09:41]Расходы на "Доступный интернет" операторам хотят возместить рекламой вместо денег
[09:00]Глава католиков Беларуси: "Все мы и общество в целом нуждаемся в переменах"
[08:38]Политические следы "Новичка", Лукашенко и отель Мантуровых. Главное к 4 сентября

03 сентября, четверг

[18:11]УФАС оштрафует Ивлееву за рекламу итальянского вермута в передаче с Газмановым
[18:04]Отравление Алексея Навального могут признать применением химического оружия
[17:53]Пашаев требует у суда не лишать Ефремова свободы

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В Москве арестован директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Общество
17:26, 04 сентября 2020

В Москве арестован директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Суд отправил исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова под административный арест на 14 суток.

Решение принял Тверской суд Москвы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

Пивоваров признан виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов»).

Поводом для административного дела стал пост в Facebook. В нем анонсировалась несогласованная акция на Пушкинской площади 15 июля, в рамках которой собирались подписи за отмену поправок в Конституцию. В полиции утверждают, что мероприятие создало помехи движению пешеходов и транспорта.

Сам активист заявил в суде, что не признает свою вину. По словам Пивоварова, во время акции он находился рядом с памятником Пушкину и на проезжую часть не выходил, а за действия третьих лиц отвечать не обязан. Заведенное в отношении него дело он считает политически мотивированным.

Напомним, 15 июля сторонники оппозиции проводили в районе Пушкинской площади акцию против внесения поправок в Основной закон. Часть протестующих направилась в сторону Петровки, некоторые митингующие легли на дорогу, перекрыв движение транспорта. Прошли массовые задержания.

Теги: #Москва #Правки в Конституцию

Рубрика: Общество

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