В Москве арестован директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Суд отправил исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова под административный арест на 14 суток.

Решение принял Тверской суд Москвы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.

Пивоваров признан виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия, создавшее помехи движению транспорта и пешеходов»).

Поводом для административного дела стал пост в Facebook. В нем анонсировалась несогласованная акция на Пушкинской площади 15 июля, в рамках которой собирались подписи за отмену поправок в Конституцию. В полиции утверждают, что мероприятие создало помехи движению пешеходов и транспорта.

Сам активист заявил в суде, что не признает свою вину. По словам Пивоварова, во время акции он находился рядом с памятником Пушкину и на проезжую часть не выходил, а за действия третьих лиц отвечать не обязан. Заведенное в отношении него дело он считает политически мотивированным.

Напомним, 15 июля сторонники оппозиции проводили в районе Пушкинской площади акцию против внесения поправок в Основной закон. Часть протестующих направилась в сторону Петровки, некоторые митингующие легли на дорогу, перекрыв движение транспорта. Прошли массовые задержания.